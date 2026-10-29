Detienen a Axel, hijo de ‘El Contador’, en Tamaulipas; Brownsville cierra cruces con Matamoros

Fuerzas Federales detuvieron en Matamoros un objetivo prioritario vinculado con un grupo de la delincuencia organizada, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas por lo que se registraron bloqueos y quema de vehículos.

La dependencia dio a conocer que el detenido fue extraído de la zona y trasladado para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la recaptura de Axel Alfredo Cárdenas, “Axel”, hijo de José Alfredo Cárdenas, “El Contador”, y sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas.

Fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional lo ubicaron en flagrancia delictiva en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, luego de trabajos de inteligencia militar, reportó la dependencia.

Derivado de estos hechos, se registraron bloqueos y quema de vehículos en diversos puntos de Matamoros y Río Bravo, así como el cierre de carreteras hacia Reynosa y Progreso.

De manera extraoficial, trascendió que el detenido es un hombre identificado como Axel, señalado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”.

El Departamento de Policía de Brownsville informó que todos los cruces internacionales con Matamoros permanecerán cerrados debido a la inseguridad que prevalece del lado mexicano.

En un comunicado, la Defensa afirmó que Axel Alfredo Cárdenas es el número dos de la facción de los “Ciclones” del Cártel del Golfo, con presencia en la llamada frontera chica de Tamaulipas, y responsable del ataque contra agentes de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde perdió la vida un policía y varios resultaron heridos, en mayo de 2026.

¿Quién es "Axel"?

Es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, quien fuera detenido en 2022 en la Ciudad de México y después liberado por un juez federal en noviembre de 2024.

Asimismo, “Axel” es sobrino del exlíder del Cártel del Golfo y fundador del grupo delictivo Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, quien se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras cumplir una condena en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

En mayo de 2023, recordó la Defensa, “Axel” fue detenido, pero casi un año después un juez lo dejó en libertad provisional.

Se le relaciona con agresiones, homicidios, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, trasiego de drogas, armas y personas, entre México y los Estados Unidos, indicó la Defensa.

Reportan bloqueos carreteros

Dos bloqueos carreteros, con transportes de carga, fueron reportados la tarde de hoy en las carreteras de Ciudad Victoria a Monterrey, y Ciudad Victoria a Matamoros, sin que las autoridades confirmaran que tuvieran alguna relación con los hechos violentos que se registraron en la fronteriza ciudad de Matamoros.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que uno de los casos fue reportado en el kilómetro 45 de la carretera Ciudad Victoria a Matamoros, a la altura del puente, en la cabecera municipal de Padilla.

El bloqueo se realizó con transporte de carga, lo que originó la movilización de los cuerpos de seguridad, los que realizan labores de atención y vigilancia.

Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada con los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

Poco después, la misma Vocería informó de otro bloqueo, también con transporte de carga, en el kilómetro 39 de la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey, a la altura del poblado El Barretal, que se ubica también municipio de Padilla.