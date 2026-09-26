Detienen a 'Carlitos', señalado como uno de los ladrones de relojes de lujo más buscados en México

Autoridades del Estado de México detuvieron en el municipio de Metepec a Carlos Alberto Martínez Rivas, alias “Carlitos”, un hombre de nacionalidad venezolana señalado por su presunta participación en una serie de robos de relojes de alta gama cometidos en diferentes partes del país.

La captura fue realizada por elementos de la Policía Municipal de Metepec y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Tras ser asegurado, el hombre fue trasladado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se realizan las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica .

De acuerdo con los reportes difundidos tras su detención, “Carlitos” era considerado uno de los presuntos ladrones de relojes de lujo más buscados del país, debido a su posible relación con asaltos cometidos en distintas entidades y al valor de las piezas que eran sustraídas.

¿Cómo operaba “Carlitos”?

Las investigaciones apuntan a que el detenido presuntamente actuaba acompañado por al menos otra persona y que sus objetivos eran clientes de restaurantes o establecimientos ubicados en zonas de alto poder adquisitivo.

De acuerdo con medios de la zona, uno de los implicados podía ingresar al establecimiento y posteriormente ser seguido por un cómplice , quien servía como apoyo durante el asalto y vigilaba lo que ocurría alrededor. Tras ubicar a una víctima con un reloj de alto valor, se llevaba a cabo el robo y posteriormente escapaban del lugar.

Los relojes sustraídos podían alcanzar precios particularmente elevados. Los reportes señalan que algunas de las piezas estaban valuadas entre 300 mil y 500 mil pesos, mientras que otras podían llegar hasta aproximadamente 1.5 millones de pesos.

Robos de relojes de lujo, un problema recurrente

La detención de “Carlitos” vuelve a poner atención sobre este tipo de delitos, caracterizados por la selección previa de las víctimas y por el elevado valor económico de los artículos robados.