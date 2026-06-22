Detienen a conocido notario de Durango por presunto fraude; catean oficinas en Zona Centro

Antes del mediodía de este lunes, trascendió la detención de un conocido notario público de Durango, identificado como Joaquín, quien está relacionado con una investigación por un presunto fraude.

Al mismo tiempo que se realizó su captura, autoridades llevaron a cabo una revisión en las oficinas de la Notaría Pública Número 2, ubicadas en la calle Nogal, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Durante varias horas, el inmueble permaneció bajo resguardo mientras se efectuaban las diligencias correspondientes. Personas que se encontraban en los alrededores observaron el movimiento de unidades y personal involucrado en la investigación.

Según la información que ha trascendido, dentro de la notaría fueron asegurados diversos documentos que podrían estar vinculados con el caso. También surgieron versiones sobre el hallazgo de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, aunque dicha información no ha sido confirmada.

De manera extraoficial, se menciona que la investigación estaría relacionada con trámites de escrituras y títulos de propiedad, situación que habría derivado en las denuncias que dieron origen al expediente.

Se espera que durante este lunes se desarrolle la audiencia inicial del caso, en la que se conocerán mayores detalles sobre las acusaciones y la situación legal del notario detenido. Hasta el momento, el asunto ha generado interés debido a la relevancia del profesionista dentro del ámbito notarial de Durango.