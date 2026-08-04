Detienen a dos adolescentes duranguenses tras enfrentamiento armado con el Ejército en Zacatecas

Dos adolescentes originarias del estado de Durango, de 14 y 17 años de edad, fueron detenidas por autoridades de seguridad luego de un enfrentamiento entre presuntos civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, registrado en la comunidad de Mesa de Palmira, en el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el intercambio de disparos ocurrió durante un operativo de vigilancia en dicha comunidad, donde personal militar fue agredido por sujetos armados, lo que derivó en la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Tras controlar la situación, las corporaciones confirmaron que uno de los presuntos agresores perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que las dos menores de edad fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente.

En el sitio también fue localizado y asegurado un vehículo con blindaje artesanal, además de armamento de alto poder, cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo armado.

El despliegue operativo contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes realizaron el aseguramiento de los indicios.

Las autoridades no dieron a conocer las identidades de las adolescentes debido a que se trata de menores de edad, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen su situación jurídica conforme al marco legal aplicable.

Las investigaciones continúan para establecer la probable participación de las detenidas en los hechos, así como para identificar al resto de los integrantes del grupo armado involucrado en el enfrentamiento.