Justicia

NARCOMENUDEO

Detienen a dos hombres con dosis de cristal en Gómez Palacio

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades.

Detienen a dos hombres con dosis de cristal en Gómez Palacio

Detienen a dos hombres con dosis de cristal en Gómez Palacio

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres fueron detenidos en la colonia Salvador Nava Martínez, en Gómez Palacio, luego de que durante una revisión les fueran localizadas varias dosis de una sustancia con características del cristal.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Policía Estatal realizaban un patrullaje de vigilancia cuando detectaron a los dos sujetos, quienes mostraron una actitud considerada sospechosa y evasiva. Al realizarles una inspección, localizaron las sustancias.

Uno de los detenidos fue identificado como José, de 26 años, a quien le encontraron siete bolsas de celofán con vivos azules que contenían polvo blanco semigranulado con características del cristal, además de 150 pesos en efectivo.

El segundo detenido es Asunción, de 30 años, quien llevaba seis dosis de la misma sustancia y 100 pesos. Ambos fueron trasladados a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, donde se determinará su situación jurídica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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