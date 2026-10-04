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DETENIDOS

Detienen a dos hombres por beber alcohol en la vía pública

Ambos fueron trasladados a los separos de la Estación Sur en la capital duranguense.

Detienen a dos hombres por beber alcohol en la vía pública

Detienen a dos hombres por beber alcohol en la vía pública

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres fueron detenidos por una falta administrativa luego de ser sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en calles de la colonia IV Centenario, de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del sábado sobre la calle 8 de Julio, entre 16 de Septiembre y Primero de Mayo. Durante un recorrido de vigilancia, agentes preventivos detectaron a los dos hombres mientras bebían de una botella transparente con contenido alcohólico.

Ambos fueron detenidos y trasladados a los separos de la Estación Sur, donde quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal para determinar la sanción correspondiente.

Escrito en: ebrios DURANGO detenidos detenidos, Sur,, detectaron, mientras

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