Justicia

DETENIDOS

Detienen a dos hombres tras pelear en la calle y lanzar ladrillo contra patrulla en Durango

Aunque los varones corrieron por algunas calles, fueron alcanzados y detenidos.

Detienen a dos hombres tras pelear en la calle y lanzar ladrillo contra patrulla en Durango

Detienen a dos hombres tras pelear en la calle y lanzar ladrillo contra patrulla en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos hombres fueron detenidos luego de protagonizar una pelea en la vía pública y arrojar un ladrillo contra una patrulla durante la tarde de este miércoles, en el fraccionamiento San José III, en la ciudad de Durango. 

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:10 horas sobre la avenida San José, entre San Juan de Letrán y San Patricio, donde elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con las versiones en el lugar, los agentes observaron a los dos hombres, de 24 y 26 años, cuando aparentemente intentaban pelear entre ellos. Al notar la presencia policial, uno de ellos arrojó un ladrillo hacia los agentes, quienes lograron esquivarlo.

Los dos hombres corrieron por algunas calles, pero fueron alcanzados y detenidos por los policías. Durante la intervención, ambos habrían insultado y manoteado a los agentes, por lo que fueron trasladados a la Estación Oriente y puestos a disposición del Juez Cívico Municipal.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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