Detienen a dos jóvenes por drogarse en el Centro de Durango

Dos jóvenes, de 18 y 21 años, fueron detenidos por policías preventivos luego de ser sorprendidos consumiendo drogas en calles de la zona Centro de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del miércoles durante un recorrido de vigilancia por las calles Norman Fuentes y Santa María, donde elementos del grupo ciclista observaron a los dos jóvenes.

Los agentes señalaron que ambos se encontraban drogándose en la vía pública, por lo que fueron asegurados y trasladados en una patrulla a la Estación Norte.

Posteriormente quedaron a disposición del Juez Cívico en turno, quien determinaría la situación administrativa correspondiente.