Justicia

DROGAS

Detienen a dos jóvenes por drogarse en el Centro de Durango

Ambos quedaron a disposición del Juez Cívico en turno.

Detienen a dos jóvenes por drogarse en el Centro de Durango

Detienen a dos jóvenes por drogarse en el Centro de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos jóvenes, de 18 y 21 años, fueron detenidos por policías preventivos luego de ser sorprendidos consumiendo drogas en calles de la zona Centro de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del miércoles durante un recorrido de vigilancia por las calles Norman Fuentes y Santa María, donde elementos del grupo ciclista observaron a los dos jóvenes.

Los agentes señalaron que ambos se encontraban drogándose en la vía pública, por lo que fueron asegurados y trasladados en una patrulla a la Estación Norte.

Posteriormente quedaron a disposición del Juez Cívico en turno, quien determinaría la situación administrativa correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: drogados detenidos adicciones calles, Centro, jóvenes,, quedaron

               

                
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