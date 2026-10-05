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Detienen a dos mujeres tras altercado en Soriana Centro

Las mujeres mantenían una actitud agresiva y se negaban a retirarse.

Detienen a dos mujeres tras altercado en Soriana Centro

Detienen a dos mujeres tras altercado en Soriana Centro

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Dos mujeres fueron detenidas por alterar el orden en una tienda ubicada sobre avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas del domingo, en una sucursal de Soriana.

De acuerdo con los testigos, personal de vigilancia solicitó apoyo debido a que las mujeres mantenían una actitud agresiva y se negaban a retirarse del establecimiento.

Al intervenir los agentes, las dos mujeres continuaron con una conducta agresiva, por lo que fueron detenidas y trasladadas a la Estación Norte, donde quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: FALTAS mujeres, detenidas, Centro, actitud

               

                
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