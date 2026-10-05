Detienen a dos mujeres tras altercado en Soriana Centro

Dos mujeres fueron detenidas por alterar el orden en una tienda ubicada sobre avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas del domingo, en una sucursal de Soriana.

De acuerdo con los testigos, personal de vigilancia solicitó apoyo debido a que las mujeres mantenían una actitud agresiva y se negaban a retirarse del establecimiento.