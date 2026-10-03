Detienen a dos mujeres y un hombre por ingerir alcohol en calles del Domingo Arrieta

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por consumir bebidas alcohólicas en calles del fraccionamiento Domingo Arrieta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas del viernes, durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Patria Libre, entre Enrique Nájera y Porfirio Martínez.

Los agentes encontraron a las tres personas consumiendo alcohol de una botella, por lo que les informaron que dicha conducta constituye una falta administrativa.

Las personas detenidas fueron trasladadas a los separos de la Estación Sur, donde quedaron a disposición del Juzgado Cívico Municipal para determinar la sanción correspondiente.