Justicia

DETENIDOS

Detienen a dos mujeres y un hombre por ingerir alcohol en calles del Domingo Arrieta

Los detenidos fueron localizados durante un recorrido de vigilancia en la zona.

Detienen a dos mujeres y un hombre por ingerir alcohol en calles del Domingo Arrieta

Detienen a dos mujeres y un hombre por ingerir alcohol en calles del Domingo Arrieta

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por consumir bebidas alcohólicas en calles del fraccionamiento Domingo Arrieta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas del viernes, durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Patria Libre, entre Enrique Nájera y Porfirio Martínez.

Los agentes encontraron a las tres personas consumiendo alcohol de una botella, por lo que les informaron que dicha conducta constituye una falta administrativa.

Las personas detenidas fueron trasladadas a los separos de la Estación Sur, donde quedaron a disposición del Juzgado Cívico Municipal para determinar la sanción correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: detenidos consumo de alcohol falta administrativa mujeres, hombre, alcohol, calles

               

                
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