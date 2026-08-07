Detienen a 'El Güino', empresario de La Laguna y allegado a 'El Limones', en Torreón

Durante la tarde-noche de este viernes 7 de agosto, comenzó a trascender la detención del empresario Ernesto “N”, mejor conocido como “El Güino”, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Según la información, el hecho se derivó tras un operativo realizado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cerca de un conocido centro comercial de esa zona.

Tras una revisión se le encontró un arma de fuego, misma que no contaba con la documentación en regla . Además de él, fueron detenidas otras dos personas.

Pese a esto, hasta el momento no se ha dado mayor información sobre el motivo de su detención, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan la situación.

Su detención generó alerta en los habitantes, pues a “El Güino” se le ha relacionado con Édgar “N”, alias “El Limones”, un presunto jefe de plaza y operador financiero de un grupo criminal de Durango , y quien fue detenido en diciembre de 2025 en la capital duranguense.

Es de recordar que a "El Limones" se le vinculó a proceso por narcotráfico y acopio de armas, esto semanas después de haber ingresado al Altiplano en la Ciudad de México.

También, se ha confirmado que este empresario es familiar de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera.

Información en proceso…