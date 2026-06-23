Detienen a empleada señalada de robar reloj de lujo en domicilio de fraccionamiento Los Cedros

Una mujer que se desempeñaba como trabajadora doméstica fue detenida la tarde de este lunes en el fraccionamiento Los Cedros Residencial, luego de ser señalada por la propietaria de una vivienda de presuntamente sustraer joyería y diversos artículos de valor del inmueble donde laboraba.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:00 horas en un domicilio ubicado sobre la avenida Los Cedros. De acuerdo con la denuncia, la afectada observó a la empleada guardando varios objetos en su bolso, por lo que la confrontó. La mujer presuntamente reaccionó de manera agresiva y abandonó la vivienda corriendo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado luego de que personal de seguridad del fraccionamiento les indicara que tenían retenida a una persona relacionada con el señalamiento. Al arribar al lugar, encontraron a varias personas solicitando apoyo y a una mujer bajo resguardo en la caseta de acceso.

La denunciante manifestó a los agentes que su hija le había informado que la trabajadora presuntamente había tomado un reloj de lujo de la marca Cartier. Según la versión proporcionada a la autoridad, al ser descubierta, la señalada se encerró en un baño y posteriormente salió del domicilio antes de intentar retirarse del lugar.

Con autorización de la mujer retenida, los agentes realizaron una inspección a sus pertenencias y localizaron en el interior de un bolso un reloj que fue reconocido por la familia afectada como de su propiedad. Ante el señalamiento directo de la presunta víctima, los policías procedieron al aseguramiento del objeto.