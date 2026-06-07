Detienen a exdirectora de la SEED por irregularidades en proyecto millonario

Una exfuncionaria de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) fue detenida por su presunta responsabilidad en un delito relacionado con el manejo de documentación oficial vinculada a un proyecto tecnológico contratado por varios millones de pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó sobre la detención de Claudia Josefina, quien se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la SEED, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 326, fracción V, del Código Penal estatal.

De acuerdo con las investigaciones, la exservidora pública recibió de manera oficial documentación relacionada con un contrato por ocho millones 846 mil 972 pesos , destinado al desarrollo de un software denominado Sistema Integral de Información para la Gestión de los Servicios Personales.

Según la carpeta de investigación, la imputada habría ocultado información y documentación vinculada con los entregables del proyecto, los cuales se encontraban bajo su resguardo debido al cargo que ocupaba dentro de la dependencia estatal.

La FECCED sostiene que esta situación impidió que el software pudiera ser localizado, incorporado y utilizado por la Secretaría de Educación , afectando la disposición institucional de los materiales derivados del contrato.

La detención fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, quienes posteriormente pusieron a la exfuncionaria a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Será el órgano jurisdiccional encargado del caso el que determine la situación jurídica de Claudia Josefina conforme avance el proceso penal.