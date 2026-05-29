Detienen a exfuncionario de Pueblo Nuevo que abandonó su puesto pero seguía cobrando

El exasesor jurídico del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) de Pueblo Nuevo fue detenido por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango, acusado del presunto delito de abandono del servicio público.

De acuerdo con la investigación seguida por el organismo anticorrupción, José Manuel se desempeñaba como asesor jurídico del organismo operador de agua y presuntamente dejó de presentarse a laborar desde el 1 de septiembre de 2025, sin causa justificada, renuncia formal o notificación a sus superiores.

Las investigaciones señalan que el exfuncionario habría dejado pendientes asuntos, documentos y responsabilidades relacionadas con el cargo, pero continuaba recibiendo el salario correspondiente pese a no desempeñar sus funciones.

En este sentido, la Fiscalía anticorrupción informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción y posteriormente el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.