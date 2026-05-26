Detienen a extesorero de Gómez Palacio por supuestos pagos irregulares de casi 18 mdp

El extesorero municipal de Gómez Palacio durante la Administración 2019-2022 fue detenido por su presunta responsabilidad en un daño patrimonial cercano a los 18 millones de pesos derivado del pago de indemnizaciones presuntamente irregulares a servidores públicos municipales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detalló este martes que Antonio fue aprehendido en Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre agentes de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General de Coahuila, la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción de Durango y el Mando Especial de La Laguna. La orden de aprehensión fue ejecutada por el presunto delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, previsto en el Código Penal del Estado de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ex funcionario, quien tenía bajo su responsabilidad la administración y manejo de recursos públicos municipales, habría librado 291 cheques a favor de distintos servidores públicos del Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Según las indagatorias, los pagos sumaron 17 millones 953 mil 386 pesos y fueron emitidos bajo el concepto de indemnizaciones por despido. Sin embargo, la Fiscalía anticorrupción sostiene que dichos pagos presuntamente se realizaron de manera ilegal, ya que la legislación laboral establece que las indemnizaciones constitucionales únicamente proceden en casos de despido injustificado y mediante convenios formalizados por escrito.

El organismo señaló que las conductas investigadas habrían generado una afectación económica al patrimonio público municipal por el monto señalado, motivo por el cual se solicitó y obtuvo la orden judicial correspondiente.

Tras su detención, Antonio fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme al procedimiento penal establecido.