Detienen a hombre acusado de extorsión en Durango; tenía orden de aprehensión

Un hombre señalado por su presunta participación en el delito de extorsión fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez de Control, en el estado de Durango.

El detenido fue identificado como José Alfredo, de 40 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Las Nubes, de la ciudad de Durango, quien de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no cuenta con antecedentes penales registrados.

La orden de aprehensión fue girada el pasado 25 de octubre de 2026 por la autoridad correspondiente, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

El mandamiento fue tramitado para su ejecución por el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos de Naturaleza Específica de la Fiscalía General del Estado de Durango, mientras que agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales realizaron la detención.

El señalado deberá comparecer ante la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica, bajo el principio de presunción de inocencia.