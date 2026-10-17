Detienen a hombre acusado de fraude y usurpación de profesión en Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude específico y usurpación de profesión, cometidos en perjuicio de una mujer.

El detenido fue identificado como Rubén, también conocido como Luis Rubén, de 32 años de edad, originario del municipio de Vicente Guerrero y con domicilio en el fraccionamiento Villas de San Francisco, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recabada, el mandamiento judicial fue emitido el pasado 6 de octubre de 2026 por una jueza de Primera Instancia de Jurisdicción Mixta y de Control del Décimo Tercer Distrito Judicial, derivado de una carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

La investigación se encuentra relacionada con una denuncia presentada por una mujer, quien señaló hechos que podrían constituir los delitos de fraude específico y usurpación de profesión, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que presuntamente se cometieron ambas conductas.

Tras obtener la orden de aprehensión, elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales realizaron las acciones correspondientes para localizar al señalado y dar cumplimiento a la disposición judicial, quedando bajo custodia de las autoridades.

Posteriormente, Rubén fue trasladado e ingresado a los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nombre de Dios, Durango, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento judicial y determinar su situación jurídica.