Detienen a hombre cuando contaba el dinero que acababa de robar en una tienda de Poanas

Un hombre fue detenido en la localidad de Cieneguilla, municipio de Poanas, luego de presuntamente robar una caja metálica con el dinero de las ventas de un negocio. Fue localizado en una plaza pública mientras contaba el efectivo que habría sustraído.

De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal, la propietaria dejó momentáneamente solo el establecimiento, ubicado en su domicilio, para entrar a la cocina. En ese momento, el sujeto habría ingresado al negocio y tomado la caja con el dinero . Al descubrirlo, la mujer intentó detenerlo, pero el individuo escapó.

La afectada solicitó apoyo al número de emergencias 911. Tras activar un operativo de búsqueda, los agentes localizaron al sospechoso sentado en una banca de la plaza de la localidad, donde tenía la caja metálica y contaba el dinero.