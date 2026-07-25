Detienen a hombre cuando intentaba forzar un cajero Banorte en Durango

Un hombre fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública durante la madrugada de este sábado, luego de que presuntamente fuera sorprendido causando daños a un cajero automático de una sucursal bancaria ubicada en el fraccionamiento Domingo Arrieta.

El reporte ingresó al sistema de emergencias C-5, donde se alertó sobre una persona que manipulaba la parte inferior de un cajero Banorte instalado sobre el bulevar Domingo Arrieta, casi esquina con avenida División Durango. Al lugar acudieron elementos del Grupo Especial Anti-Robo Celtas.

Al arribar, los agentes observaron a un hombre hincado frente al cajero, quien aparentemente intentaba forzarlo. Al notar la presencia policial, el individuo trató de escapar, pero fue alcanzado tras un breve forcejeo, ya que llevaba un marro en una de sus manos.

El detenido fue identificado como Zahid Jaciel, de 33 años de edad, de ocupación maestro y con domicilio en el fraccionamiento Haciendas del Pedregal. Durante la inspección, los oficiales le aseguraron un marro de la marca Truper, presuntamente utilizado para causar los daños al cajero.

Los elementos municipales procedieron a informarle sus derechos y realizaron su detención, luego de que desde el C-5 se confirmara que correspondía a la persona reportada por los testigos en el lugar de los hechos.

Finalmente, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.