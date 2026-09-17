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VIOLENCIA FAMILIAR

Detienen a hombre en Durango por violencia familiar y lesiones

El detenido deberá enfrentar el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica.

Detienen a hombre en Durango por violencia familiar y lesiones

Detienen a hombre en Durango por violencia familiar y lesiones

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un varón de 30 años fue detenido en la ciudad de Durango en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones.

La detención de dicho sujeto, identificado como Geovany, se realizó en cumplimiento de un mandato judicial y posteriormente quedó a disposición del juez de control y enjuiciamiento en materia penal del Primer Distrito Judicial.

El detenido deberá enfrentar el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica, conforme a las acusaciones contenidas en la orden judicial.

Escrito en: VIOLENCIA FAMILIAR detenido, Durango, cumplimiento, orden

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