Detienen a hombre en Durango por violencia familiar y lesiones

Un varón de 30 años fue detenido en la ciudad de Durango en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y lesiones.

La detención de dicho sujeto, identificado como Geovany, se realizó en cumplimiento de un mandato judicial y posteriormente quedó a disposición del juez de control y enjuiciamiento en materia penal del Primer Distrito Judicial.

El detenido deberá enfrentar el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica, conforme a las acusaciones contenidas en la orden judicial.