Un hombre fue detenido en la Región Laguna de Durango, luego de que las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en un delito relacionado con el incumplimiento de obligaciones de subsistencia familiar.

El detenido fue identificado como Héctor Francisco, de 39 años de edad, quien era requerido por un juez especializado en materia familiar y de control y enjuiciamiento penal.

De acuerdo con la información disponible, el mandamiento judicial fue emitido dentro de una causa penal iniciada durante el presente año, por su probable participación en el delito contra la seguridad de la subsistencia familiar.

Este tipo de delito se relaciona con el incumplimiento de las obligaciones legales de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de quienes tienen derecho a recibirlos, aunque en este caso no se precisaron las circunstancias particulares de la denuncia.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, Héctor Francisco fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, con la finalidad de continuar el procedimiento penal correspondiente.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando se determine su situación jurídica, mientras que el detenido conserva la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que establezca lo contrario.