Elementos de la Policía Municipal detuvieron durante los últimos minutos del lunes a un hombre que alteraba el orden público y agredía verbalmente a las personas que transitaban por el corredor Constitución, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Fue alrededor de las 23:45 horas cuando los agentes recibieron el reporte sobre la presencia de un individuo que presuntamente consumía bebidas alcohólicas en la vía pública y ocasionaba molestias a los transeúntes.

Los policías, quienes realizaban recorridos de vigilancia por el primer cuadro de la ciudad, se trasladaron a las inmediaciones del corredor Constitución, entre las calles Aquiles Serdán y Coronado.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul, botas de color café y chamarra negra, quien lanzaba insultos contra las personas que caminaban por el lugar.

Ante el comportamiento del individuo y tras constatar que alteraba el orden público, los elementos de la Policía Municipal procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Estación Norte.