Detienen a hombre por alterar el orden público en la colonia Cielo Azul

Un hombre fue detenido la mañana de este sábado por elementos de seguridad pública, luego de ser señalado por presuntamente alterar el orden e impedir la correcta prestación de los servicios en la colonia Cielo Azul, en la ciudad de Durango.

La detención se realizó alrededor de las 08:00 horas sobre la calle Verónica Terrones, a la altura del número 200, frente a una tortillería, sitio al que acudieron los oficiales tras recibir el reporte de una persona que ocasionaba disturbios.

El detenido fue identificado como Jorge Valentín, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Luis Ángel Rodríguez, de la misma colonia, quien al momento de su aseguramiento se encontraba desempleado, de acuerdo con el informe oficial.

Tras controlar la situación, los agentes procedieron con el aseguramiento del hombre, a quien le informaron los motivos de su detención para posteriormente trasladarlo a las instalaciones correspondientes.

La autoridad indicó que Jorge Valentín quedó a disposición del Juzgado Cívico, donde se determinará la sanción administrativa que corresponda conforme a lo establecido en el reglamento vigente.