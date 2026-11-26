Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras ser señalado por su abuela de ingresar sin autorización a su domicilio, ubicado sobre el bulevar Dolores del Río, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 11:00 horas del miércoles 25 de noviembre, cuando elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) recibieron el aviso de un presunto allanamiento de morada.

Al arribar al inmueble, los policías municipales encontraron a elementos de la Policía Estatal, quienes ya tenían detenido a Juan José, de 29 años de edad, desempleado y en situación de calle, según los datos asentados en la ficha policial.

Los uniformados se entrevistaron con María, de 73 años de edad, abuela del detenido, quien manifestó que cuenta con una denuncia en proceso contra su nieto, debido a que en días anteriores presuntamente lo sorprendió robando en su vivienda.

La mujer explicó que Juan José no habita en dicho domicilio, pese a lo cual fue localizado en el interior del inmueble, donde quedó bajo custodia de elementos de la Policía Estatal.