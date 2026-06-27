Detienen a hombre por presunta violación en Durango; ya fue ingresado al Cereso 1

Elementos del área de Exhortos y Colaboraciones dieron cumplimiento a un mandato judicial en contra de un hombre identificado como Nicolás, quien era requerido por una autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de violación.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en atención a una orden de aprehensión girada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, dentro de la carpeta correspondiente.

Tras su aseguramiento, el presunto imputado fue puesto a disposición de la autoridad que lo reclamaba para continuar con el proceso legal en su contra, conforme a lo establecido por la ley.

Posteriormente, Nicolás fue internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, donde permanecerá a disposición del Juez que emitió el mandato judicial mientras se desarrollan las diligencias del caso.

La ejecución de la orden estuvo a cargo de agentes adscritos al área de Exhortos y Colaboraciones, quienes realizaron las acciones correspondientes para localizar y detener al señalado.

Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del imputado durante las siguientes etapas del procedimiento penal. Mientras tanto, el delito que se le atribuye es el de agresión y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.