Detienen a hombre por presunto acoso sexual en la Plazuela Baca Ortiz

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado por una joven de presunto acoso sexual en la zona centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas de este martes en la Plazuela Baca Ortiz , ubicada entre las calles Victoria y Francisco I. Madero, donde se movilizaron corporaciones de seguridad tras un reporte realizado al número de emergencias 911.

La afectada, identificada con las iniciales DMGC, de 19 años de edad , manifestó a las autoridades que se encontraba en el lugar esperando a unos familiares cuando comenzó a ser incomodada por un hombre desconocido.

De acuerdo con su versión, el sujeto se acercó y le dirigió comentarios de carácter inapropiado, por lo que decidió ignorarlo y permanecer sentada en una de las bancas de la plazuela.

Sin embargo, señaló que el individuo se sentó a escasa distancia de ella y continuó con su conducta, situación que le generó temor e incomodidad.

La joven aseguró que posteriormente el hombre realizó contacto físico al tocarle una de las piernas sin su consentimiento, motivo por el cual solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias.

Al arribar al sitio, elementos motorizados de la Policía Estatal ya tenían asegurado al presunto responsable, identificado como Santos, de 68 años de edad, vecino de la colonia Luz y Esperanza.

El señalado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal, mientras se realizan las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por la afectada.