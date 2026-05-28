Detienen a hombre por robo en una pescadería de la colonia Santa Fe

Un hombre fue detenido la tarde del martes tras un reporte de robo a negocio sin violencia en una pescadería ubicada en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas en el establecimiento “El Paradero”, ubicado sobre calle María Bayona, de la colonia Santa Fe, donde elementos de la Policía Municipal y agentes de vialidad atendieron el reporte.

De acuerdo con la información preliminar, al arribar al lugar los policías encontraron que personal de vialidad ya tenía asegurado a un hombre identificado como Joab, de 31 años, señalado por el presunto robo de diversa mercancía.

Entre los objetos que presuntamente llevaba consigo se encontraban bolsas con pescado y camarón, cajas de audífonos y una báscula. Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado por elementos de vialidad a la Fiscalía General del Estado para la integración de las investigaciones correspondientes.