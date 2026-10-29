Detienen a hombre que trasladaba una vaca sin acreditar su propiedad, en Gómez Palacio

Un hombre de 51 años fue detenido en Gómez Palacio, Durango, luego de que policías estatales lo interceptaran cuando transportaba una vaca sin documentos para acreditar su propiedad ni permisos para su traslado. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado por la probable comisión del delito de abigeato.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia del Operativo Dragón, sobre la carretera que comunica al poblado El Recuerdo con la comunidad de El Huitrón.

Según el reporte, el conductor de una camioneta blanca con redilas de madera intentó evadir a los agentes al notar su presencia, por lo que fue seguido hasta que se detuvo.

El hombre, identificado como José Alfredo, vecino del estado de Coahuila, llevaba un bovino identificado con un arete.

Al solicitarle la documentación correspondiente, manifestó que no contaba con ella y que se dirigía a un rastro de Francisco I. Madero, Coahuila, para sacrificar al animal y vender su carne. Será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica.