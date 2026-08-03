Justicia

AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a inquilino por presunto intento de agresión contra una adolescente en Durango

La joven envió un mensaje a su padre señalando que el hombre intentó abrir la puerta de su habitación y trató de hacerle tocamientos.

Detienen a inquilino por presunto intento de agresión contra una adolescente en Durango

Detienen a inquilino por presunto intento de agresión contra una adolescente en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde de este domingo, luego de ser señalado por el presunto intento de agredir a una adolescente al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas de San Ignacio, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 17:00 horas, cuando Jesús solicitó el apoyo de las autoridades, indicando que tenía retenido al presunto responsable en la vía pública mientras esperaba la llegada de una patrulla.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el señalado es una persona a quien le renta un cuarto en su domicilio. Mientras él se encontraba trabajando, recibió un mensaje enviado por su hija, identificada con las iniciales S.A.G.R., de 17 años de edad.

En el mensaje, la joven le informó que el hombre presuntamente intentó abrir la puerta de la habitación donde ella se encontraba y trató de toquetearla, por lo que su padre regresó de inmediato al domicilio para auxiliarla.

Al llegar al lugar, Jesús solicitó apoyo al número de emergencias 911. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron al señalado y lo trasladaron a los separos de la Delegación Norte para ponerlo a disposición de la autoridad competente.


Posteriormente, el padre de la adolescente acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal y aportar la información necesaria para el inicio de la carpeta de investigación.


Será el Agente del Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido, además de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Agresiones Durango agresión sexual señalado, adolescente, presunto, hombre

               

                
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