Detienen a joven ebrio y escándaloso en la colonia Luz y Esperanza

Un joven fue detenido por elementos de seguridad pública luego de protagonizar un altercado en calles de la colonia Luz y Esperanza, en la ciudad de Durango, durante los primeros minutos de este viernes.

El incidente ocurrió alrededor de las 01:00 horas, sobre la calle Ecosistema, cerca de Nuevo Amanecer, luego de que vecinos reportaran alteración del orden en la vía pública a través del sistema de emergencias.

De acuerdo con el informe, elementos de la Policía Municipal, al llegar al lugar, los agentes localizaron a un masculino que presuntamente se encontraba alterando el orden, lanzando insultos contra moradores de la zona y consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.

El detenido fue identificado como Jonathan Alonso, de 24 años de edad, quien se desempeña como chofer y tiene su domicilio en la colonia Ciprés, según los datos proporcionados por las autoridades.

Testigos señalaron que varias de las personas involucradas en el altercado se encontraban en aparente estado de ebriedad, aunque únicamente uno de los participantes fue asegurado por los elementos preventivos.

Tras su detención, el joven fue trasladado a la Estación Norte, donde quedó a disposición del juez cívico por las faltas administrativas señaladas.