Detienen a joven por agredir y morder en el rostro a su expareja en Durango

Un joven de 26 años de edad fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), luego de que presuntamente agrediera físicamente a su expareja sentimental, a quien habría sujetado del cuello y mordido en el rostro, en el fraccionamiento Real Victoria, de la ciudad de Durango.

Los hechos se registraron este lunes 12 de octubre, cuando los agentes municipales acudieron a un domicilio del mencionado asentamiento, tras recibir un reporte relacionado con un caso de violencia contra una mujer.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una joven de 25 años de edad, quien manifestó que su expareja había acudido a su vivienda para reclamarle por mantener una nueva relación sentimental, situación que derivó en una discusión y posteriormente en una agresión física.

Según el señalamiento de la afectada, el hombre la sujetó del cuello y le provocó una mordedura en la mejilla derecha, lesiones que mostró a los elementos de seguridad, quienes procedieron a detener al presunto responsable.

Finalmente, el joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.