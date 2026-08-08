Detienen a joven por tentativa de feminicidio en Gómez Palacio

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un joven de 24 años de edad, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio y daños.

El detenido fue identificado como Juan Eduardo, con domicilio en el fraccionamiento Santa Rosa, en Gómez Palacio, quien era requerido por un Juez de Control.

De acuerdo con la información disponible, el mandamiento judicial deriva de una investigación iniciada por hechos ocurridos el pasado 6 de abril de este año, en los que el ahora detenido fue señalado como probable responsable de los delitos mencionados.

Tras su captura, Juan Eduardo fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, donde se dará continuidad al proceso penal en su contra y se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Será durante las próximas audiencias cuando el Ministerio Público presente los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación y el juez determine el curso legal del caso.