Detienen a joven tras altercado con su madre en el fraccionamiento Río Dorado

Una joven de 19 años de edad fue detenida por agentes preventivos luego de que su madre solicitara apoyo ante una situación de alteración dentro de un domicilio del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 04:30 horas de este lunes. De acuerdo con el reporte, la madre señaló que su hija se encontraba agresiva y la había encerrado en una habitación, por lo que permitió el ingreso de los agentes al domicilio para controlar la situación.

La joven fue trasladada a la Estación Oriente y quedó a disposición del Juez Cívico Municipal para determinar la sanción correspondiente. El reporte inicial no refirió personas lesionadas.