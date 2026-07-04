Detienen a joven tras presunta agresión verbal contra su pareja en Río Dorado

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por su pareja sentimental de haberla agredido verbalmente al interior de un domicilio del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió en un departamento ubicado sobre Circuito Paseo de los Ríos, donde una mujer de 23 años solicitó la intervención de las autoridades mediante una llamada de auxilio.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la afectada, quien manifestó que su pareja, identificada como Joel, de 23 años de edad, la había agredido verbalmente, por lo que pidió que fuera detenido por una falta administrativa.

Tras conocer el señalamiento y con la petición expresa de la reportante, los elementos municipales procedieron al aseguramiento del joven, quien fue abordado en una unidad oficial sin que se reportaran incidentes adicionales.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Estación Norte, donde quedó a disposición del Juez Cívico Municipal, autoridad que determinará la sanción correspondiente conforme al reglamento vigente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de violencia familiar, con el fin de brindar atención oportuna y prevenir que este tipo de conflictos escalen a hechos de mayor gravedad.