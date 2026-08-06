Detienen a Juez de Durango con un millón de pesos y un arma; lo acusan de cohecho

Un Juez de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, fue detenido en flagrancia por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), al ser investigado por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho.

Durante la intervención fueron asegurados un millón de pesos en efectivo y un arma de fuego que se encontraba en el vehículo en el que viajaba.

Según informó la Fiscalía anticorrupción, la detención ocurrió luego de que personal ministerial de la Fiscalía General del Estado denunciara que el juzgador, identificado únicamente como Margarito, presuntamente le ofreció un millón de pesos para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión.

El denunciante informó que había sido citado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para la entrega del dinero y solicitó la intervención de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Los agentes acudieron al sitio señalado, donde ubicaron al presunto implicado y aseguraron el dinero en efectivo, además de un arma de fuego localizada en el vehículo.

Posteriormente, el Juez en mención fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado, que continuará con la integración de la carpeta de investigación.