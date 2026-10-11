Detienen a minero por presunto feminicidio de Norma Irene en Durango

Un hombre de 43 años de edad, identificado como Florencio, alias “Lencho”, fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el feminicidio de una mujer que había sido reportada como desaparecida y posteriormente fue localizada sin vida, enterrada en el patio de una vivienda en la colonia Luz y Esperanza, de la ciudad de Durango.

La detención se realizó en cumplimiento de un mandato judicial por los delitos de feminicidio, desaparición cometida por particulares agravada y delitos vinculados con la desaparición de personas, relacionados con el caso que recientemente fue investigado por las autoridades.

El detenido, quien tiene su domicilio en la calle Panamá, de la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital duranguense, fue identificado como minero y es conocido con el apodo de “Lencho”.

De acuerdo con la información recabada, la orden de aprehensión fue emitida por la autoridad correspondiente, fechada el sábado 10 de octubre del presente año.

El caso está relacionado con la investigación iniciada tras la desaparición de una mujer, cuya búsqueda derivó en el hallazgo de su cuerpo enterrado en el patio de un inmueble, situación que dio paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La víctima fue identificada como Norma Irene Gorgonio Hernández, de 41 años de edad , quien desapareció el pasado 5 de octubre en la colonia Luz y Esperanza, mientras que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente el día 7, al desconocer su paradero.

Con el cumplimiento de la orden judicial, Florencio quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso penal en su contra, mientras se determina su situación jurídica por los tres delitos que se le imputan.