Detienen a mujer que intentaba robar varias bolsas de chocolate en Soriana Centro

Una mujer fue detenida la noche del martes, luego de que presuntamente intentara sustraer mercancía de una tienda comercial ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas del 25 de agosto, en el establecimiento Soriana Centro, localizado sobre Carlos León de la Peña, entre avenida 20 de Noviembre y calles aledañas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos de la Policía Municipal recibieron un llamado de auxilio relacionado con un supuesto robo al interior del establecimiento.

Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con personal de seguridad privada, quienes señalaron a una mujer que vestía pantalón negro y blusa roja como la presunta responsable del intento de robo.

Según lo informado, la mujer habría intentado salir de la tienda con tres bolsas de chocolate sin realizar el pago correspondiente; sin embargo, los artículos le fueron retirados por los guardias antes de que pudiera abandonar el establecimiento.

Ante esta situación, el personal de seguridad solicitó la intervención de los agentes, quienes procedieron a la detención de Sandra Patricia, de 35 años de edad, por estos hechos.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal, mientras que los productos fueron recuperados en el lugar. El establecimiento manifestó su interés en que la detenida fuera sancionada por la conducta cometida.