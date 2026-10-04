Detienen a mujer que intentó sacar mercancía sin pagar de un supermercado en Durango

Una mujer fue retenida en un supermercado de la zona sur de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente intentara sacar mercancía sin pagar, aunque el establecimiento decidió no presentar denuncia formal.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas del sábado en un establecimiento ubicado en el bulevar Domingo Arrieta. De acuerdo con las versiones en el lugar, personal de prevención detectó a la mujer cuando ocultaba artículos entre sus ropas y cruzaba el área de cajas sin realizar el pago.

En la salida fue retenida y, según el se dijo a los policías que llegaron al lugar, sacó los productos, cuyo valor total fue estimado en 150 pesos. Debido a que el establecimiento manifestó que no procedería legalmente, la mujer únicamente fue detenida por una falta administrativa.