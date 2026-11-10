Detienen a nueve menores tras enfrentamiento con piedras y machetes en la colonia Juan Lira

Una movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la noche del lunes 9 de noviembre, en la colonia Juan Lira de la ciudad de Durango, luego de que un grupo de aproximadamente 20 adolescentes protagonizara un enfrentamiento en la vía pública, durante el cual se utilizaron piedras y armas blancas.

Los involucrados son menores de entre 11 y 17 años de edad, principalmente habitantes de dicho asentamiento, quienes fueron observados por vecinos cuando se encontraban divididos en dos grupos sobre el bulevar Domingo Arrieta, a la altura de la calle Agustín Romero, donde comenzaron a intercambiar insultos y amenazas.

De acuerdo con la información recabada, habitantes del sector escucharon gritos provenientes de la calle y, al salir para conocer lo que sucedía, observaron que la discusión entre los adolescentes comenzaba a subir de tono. Momentos después, los jóvenes empezaron a lanzarse piedras, hasta que algunos sacaron machetes y continuaron con las agresiones.

Ante el riesgo que representaba el enfrentamiento, testigos solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911, mientras que otros vecinos lograron captar en video parte de lo sucedido. Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron para controlar la situación.

A su llegada, los agentes localizaron a nueve de los presuntos participantes, quienes fueron asegurados y trasladados ante el Juzgado Cívico. Según la información disponible, algunos de los adolescentes ya habían sido detenidos anteriormente por conductas similares, situación por la que sus padres o tutores habían recibido advertencias de las autoridades municipales.

Finalmente, el Juez Cívico solicitó nuevamente la presencia de los familiares responsables de los menores, con quienes se abordaron medidas para evitar que continúen participando en este tipo de conflictos. Pese a que durante la riña se utilizaron objetos contundentes y machetes, no se reportaron personas que requirieran atención hospitalaria como consecuencia de los hechos.