Detienen a otro duranguense por multihomicidio de empresarios y funcionarios en Zacatecas

Autoridades de Zacatecas presentaron los avances en la investigración por el asesinato de 10 personas el pasado 18 de julio, entre ellas seis empresarios y dos funcionarios del municipio de Fresnillo. De igual forma, se dieron a conocer las recientes acciones del "Operativo Rastrillo", que mantienen en la región centro-norte de esa entidad.

Durante la conferencia de prensa de las autoridades de Seguridad y Justicia, se informó que han localizado varios campamentos clandestinos, en uno de los cuales se liberó a una mujer con un bebé de un mes de nacido , así como otros dos más y una casa de seguridad que se presume era de un líder criminal, donde también fue localizado un tigre de bengala.

El secretario de Seguridad Pública, general Arturo Medina Mayoral, detalló que en un operativo que se realizó el pasado 3 de agosto, en el municipio de Valparaíso, "encontramos una femenina con un bebé de un mes de nacido".

"Ella manifestó estar secuestrada prácticamente, retenida por los delincuentes. Habría que continuar con las investigaciones para saber realmente que hacía ahí (..) pero si tiene seis meses viviendo ahí y luego ya fue a alguna parte de Durango a aliviarse y luego regresar con un bebé", caso que ya es investigado por la Fiscalía de Zacatecas, señaló.

También comentó que en el municipio de Sombrerete localizaron otros dos campamentos y una casa de seguridad "bien montada" en la comunidad de Niño Artillero, muy cerca de los límites con Fresnillo, donde se presume que habitaba algún líder criminal importante.

"Este tigre es de una gente de alto nivel; un animal así no lo va a tener el vigilante o el que está de 'halcón'".

El tigre estaba bien alimentado y fue sedado para ponerlo a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Detienen a duranguense vinculado al multihomicidio del 18 de julio

El vicefiscal Edgar Nieves Osornio informó que, tras los asesinatos ocurridos el 18 julio, ya se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Leonel "N", del estado de Sinaloa, y Oswaldo "N", del estado de Durango.

El funcionario comentó que estos dos hombres fueron detenidos por el homicidio calificado en agravio del servidor público de Fresnillo, Fidel Alvarado, quien fuera secretario de Desarrollo Económico.

Ya se realizó la audiencia inicial