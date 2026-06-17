Detienen a presunto exhibicionista en la colonia Luz del Carmen

El hombre fue señalado de realizar actos indebidos en la vía pública frente a varias jóvenes; además, portaba un objeto de fabricación casera.

Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a un hombre señalado por presuntos actos de exhibicionismo en la colonia Luz del Carmen, luego de recibir un reporte ciudadano cuando realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle María Elena Huerta , a la altura de una tienda del sector, hasta donde se trasladaron los agentes para atender la denuncia.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con Javier, quien manifestó que José Antonio, presuntamente, se encontraba realizando actos obscenos en la vía pública frente a varias jóvenes.

Los agentes indicaron que al abordar al señalado, este adoptó una actitud agresiva. Durante la intervención, le encontraron un bote de refresco que contenía un resistor tipo "5 mil", por lo que procedieron a su aseguramiento.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Estación Oriente y quedó a disposición del Juez Cívico Municipal, quien determinará la sanción correspondiente por las faltas administrativas que se le atribuyen.