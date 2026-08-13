Detienen a presunto ladrón dentro de un auto en Durango; ya ha estado 9 veces en el Cereso

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal cuando fue sorprendido dentro de un vehículo al que le rompió una ventanilla para robar un monedero que estaba en su interior; al momento de la detención se verificó que había ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 en nueve ocasiones, la mayoría de ellas por robo.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el hombre fue identificado como Herman Saúl “R”, de 47 años de edad, quien fue sorprendido dentro de un vehículo marca Fiat, línea Pulse, de color rojo y de modelo 2023, por el mismo propietario.

Los hechos ocurrieron en la calle Ignacio de la Llave en el ejido Benito Juárez de la ciudad de Durango, donde el vehículo se encontraba estacionado.

Según el testimonio del propietario de la unidad, alcanzó a escuchar algunos ruidos, y fue en ese momento que se percató de que un individuo estaba dentro del automóvil, por lo que salió de inmediato para poder retenerlo en el lugar.

Al mismo tiempo, elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia, cuando se percataron de una persona que les hacía señas, para luego indicarles que había sido víctima de robo y tenía retenido al presunto responsable.

El presunto ladrón habría roto una de las ventanillas del vehículo para introducirse a este, y así sustraer un monedero color negro que contenía 200 pesos en efectivo.

Ya había ingresado al Cereso en nueve ocasiones

Luego de la llegada de los elementos policiacos, en el lugar fue detenido Herman Saúl “R”, y tras verificar sus datos se pudo constatar que este había sido arrestado en múltiples ocasiones e ingresado al Cereso nueve veces.

Los datos arrojaron que en 2005 había ingresado por robo calificado; en 2011 y 2013 regresó por robo agravado; en 2019 por robo simple; en los años 2020 y 2022 por posesión de droga; mientras que en los años 2025 y 2026 había ingresado nuevamente por robo.

Además, según lo informado por las autoridades, Herman Saúl “R” ha alcanzado la libertad en todas las ocasiones debido a beneficios otorgados, medidas cautelares y otorgamiento del perdón, además de acuerdos reparatorios, suspensión del proceso y ser absuelto.

Sin embargo, en esta ocasión será puesto de nueva cuenta a disposición del Minsiterio Público, que comenzará con la carpeta de investigación por los nuevos hechos.