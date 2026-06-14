Detienen a presunto policía estatal con vehículo robado en el Campestre; aseguran armas

La tarde de este domingo, trascendió la presunta detención de un elemento de la Policía Estatal, quien habría sido sorprendido por personal de la Secretaría de la Defensa cuando conducía un vehículo con reporte de robo vigente, en las instalaciones del Club Campestre de Durango.

Según datos, el detenido fue identificado como “Ely”, quien presuntamente se desempeña como agente de la Policía Estatal. Hasta el cierre de esta edición, ninguna dependencia de seguridad había emitido información sobre el caso.

Una de las versiones fue que los elementos de la de las fuerzas federales detectaron un automóvil Chevrolet Cavalier, color azul, modelo 2022, que circulaba en el exterior del club sin placas de circulación, por lo que procedieron a marcarle el alto para una inspección preventiva.

Al verificar el número de serie de la unidad en las bases de datos correspondientes, los agentes federales habrían descubierto que el vehículo contaba con reporte de robo vigente.

También trascendió que fueron aseguradas un arma larga tipo fusil M4 con su respectivo cargador y una pistola calibre .40 marca Glock, armamento que presuntamente estaba bajo resguardo oficial del elemento.

Otra versión fue que la detención se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Club Campestre, hasta donde los militares habrían ingresado a la zona de los campos de futbol para localizar el vehículo y a su conductor para proceder a la captura.

Existen varias fotografías de los militares circulando dentro de las instalaciones del Club Campestre, por lo que se espera la información oficial para esclarecer lo sucedido.