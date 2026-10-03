Detienen a siete jóvenes por alterar el orden durante operativo en varios sectores de Durango

Siete jóvenes fueron detenidos durante los recorridos de vigilancia realizados por elementos de la Policía Estatal en distintos sectores de la ciudad de Durango, luego de que fueran señalados por alterar el orden en la vía pública; entre los detenidos se encuentran cinco menores de edad, incluida una adolescente de 15 años.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los hechos ocurrieron durante la noche del viernes y madrugada del sábado 3 de octubre, como parte de los recorridos efectuados por elementos de la agentes preventivos en 54 asentamientos, entre barrios, colonias, fraccionamientos y algunas comunidades rurales cercanas a la capital duranguense.

El reporte señala que los jóvenes también habrían entorpecido el desempeño de los agentes e insultado a los elementos, por lo que fueron remitidos a los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y quedaron a disposición del Juez Cívico para determinar la sanción correspondiente.

Como parte de las acciones, también fueron inspeccionadas 50 personas y 22 vehículos, además de verificarse la documentación de cinco motocicletas. El reporte no señala otros incidentes derivados de este operativo.