Detienen a sujeto en el Huizache I por presunta pederastia agravada

Elementos de la Unidad de Mandamientos Judiciales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de pederastia agravada.

El detenido fue identificado como Aldo Miguel, de 44 años de edad , con domicilio en el fraccionamiento Huizache I, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, existía un mandato judicial vigente en su contra relacionado con una investigación por el citado delito.

Tras ubicarlo, agentes investigadores llevaron a cabo su detención y posteriormente realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad que lo requería.

El imputado quedó a disposición del Juez Primero Especializado en Materia Familiar de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes.

Como parte del procedimiento, Aldo Miguel fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango , donde permanecerá mientras avanza el proceso en su contra.

Será la autoridad judicial la encargada de celebrar las audiencias correspondientes, analizar los datos de prueba y determinar la situación jurídica del imputado, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.