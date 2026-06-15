Justicia

DETENIDOS

Detienen a sujeto por actitud sospechosa en la colonia Luz y Esperanza

El detenido tocaba en la ventana del hogar de una mujer.

Detienen a sujeto por actitud sospechosa en la colonia Luz y Esperanza

Detienen a sujeto por actitud sospechosa en la colonia Luz y Esperanza

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia Luz y Esperanza, luego de haber sido señalado por una vecina de mantener una conducta sospechosa y causar temor al acudir a su domicilio durante la noche.

De acuerdo con la información recabada, los agentes fueron alertados sobre la presencia de un individuo en la calle Nuevo Horizonte, en el asentamiento antes mencionado, por lo que se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

La reportante, identificada como Margarita, de 31 años de edad, manifestó a los oficiales que alrededor de las 22:00 horas un vecino acudió a tocar la ventana de su vivienda, situación que le generó miedo e incomodidad.

Asimismo, la mujer dijo que el señalado es habitante del mismo sector y que con anterioridad ya había mostrado comportamientos que considera inapropiados hacia su persona.

Posteriormente, cerca de las 06:00 horas, durante un recorrido de vigilancia por la zona, los elementos municipales localizaron al presunto implicado, identificado como Ermilo, de 61 años, en la vía pública.


El hombre fue detenido y trasladado a la Estación Norte por presuntamente alterar el orden público mediante gritos y ademanes obscenos, además de que aparentemente se encontraba consumiendo sustancias ilícitas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: faltas detenido hombre, colonia, durante, señalado

               

                
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