Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre durante la noche de este jueves, luego de que presuntamente fuera sorprendido mientras molestaba a los usuarios del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Jesús Alfredo, de 46 años de edad, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento San Marcos, de la capital duranguense.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:45 horas del 19 de noviembre, en las instalaciones del nosocomio ubicado en la prolongación Canoas, en las inmediaciones de la avenida Normal.

Al arribar al área de Urgencias, los uniformados fueron abordados por personas que señalaron a Jesús Alfredo como quien se encontraba molestando a los usuarios del hospital, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Cuando los agentes se acercaron al señalado para realizarle una revisión, este presuntamente adoptó una actitud agresiva hacia los policías, quienes procedieron a su detención por alterar el orden público.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Estación Norte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde quedó a disposición del Juez Cívico Municipal, quien determinaría la sanción correspondiente.