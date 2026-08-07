Detienen a sujeto por presunto abuso contra su nieta, en colonia El Refugio, en Durango

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), detuvieron a un sujeto, acusado por el delito de abuso sexual, en la ciudad de Durango.

Se trata de Héctor Eduardo, de 65 años de edad, señalado por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad; el reporte fue atendido por elementos de la DMSP, tras un reporte ciudadano en la colonia El Refugio.

La reportante manifestó que, al llegar a su domicilio, observó una situación inusual con la menor, por lo que la resguardó y al cuestionarla, la víctima refirió haber sido objeto de tocamientos indebidos por parte de su abuelo paterno.