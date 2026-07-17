Justicia

GANADO

Detienen a sujeto por transportar 10 reses sin documentación, en Gómez Palacio

Tanto el conductor como el camión y los animales fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Detienen a sujeto por transportar 10 reses sin documentación, en Gómez Palacio

Detienen a sujeto por transportar 10 reses sin documentación, en Gómez Palacio

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de la Policía Estatal detuvieron en Gómez Palacio a un hombre que transportaba 10 cabezas de ganado bovino sin la documentación que acreditara su legal posesión y movilización, durante un operativo de vigilancia implementado en la Región Laguna.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la detención ocurrió sobre el tramo carretero que comunica al ejido Pastor Rouaix con el ejido El Vergel.

Los agentes detectaron un camión que intentó evadir la revisión al acelerar su marcha cuando advirtió la presencia policial, por lo que le marcaron el alto.

Tras inspeccionar la unidad, los policías localizaron 10 bovinos hembras. Siete de ellas contaban con arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), mientras que tres carecían de este dispositivo.


Además, el conductor no presentó la guía de tránsito ni documentos que acreditaran la propiedad legal de los animales.


El detenido, identificado como José Luis “M”, de 26 años, manifestó que pretendía trasladar el ganado a un establo ubicado en La Partida, Coahuila.




Tanto el conductor como el camión y los animales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e investigará la procedencia del ganado.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: GANADO GANADEROS DURANGO conductor, ejido, Gómez, Palacio

               

                
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