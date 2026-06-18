Detienen a sujeto que amenazó con un cuchillo a su vecina en Gómez Palacio

Policías estatales detuvieron a un hombre señalado por amenazar de muerte a su vecina con un arma blanca en la colonia Octaviano Rendón, en el municipio de Gómez Palacio, durante un patrullaje.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes detectaron a una mujer solicitando auxilio al exterior de su domicilio, luego de haber sido agredida verbalmente y amenazada con un cuchillo por su vecino. Al percatarse de la presencia de la unidad policial, el presunto agresor intentó huir del lugar.

De acuerdo con el informe, el sujeto fue alcanzado y detenido metros adelante, siendo identificado como Jesús, de 53 años , con domicilio en la misma colonia. La agresión habría derivado de conflictos previos entre vecinos, según el reporte oficial.

La víctima fue resguardada por los elementos estatales, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público en la Vicefiscalía General del Estado Región Laguna, donde se determinará su situación jurídica.